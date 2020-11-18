Франция, где недавно заявили о том, что коронавирус после двухнедельного локдауна пошел на спад, с начала пандемии зафиксировано уже более 2 миллионов случаев Covid-19.

Об этом со ссылкой на директора Агентства общественного здоровья Франции Жерома Саломона сообщает Le Figaro.

Так, сейчас в стране выявили уже 2 036 755 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Франция первая в Европе пересекла отметку в 2 млн заражений.

За последние сутки зарегистрировали 45 222 новых случаев Covid-19, при том, что днем ранее эта цифра была менее 10 000. Резкий скачок, вероятно, обусловлен поступлением части данных с задержкой. Умерли в больницах за последние сутки 437 больных. В реанимации сейчас находятся 4854 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 496 человек.

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