В Сети уже несколько дней развивается конфликт двух известных адептов "партии войны" - главреда сайта "Цензор" Юрия Бутусова и советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Последнего недавно туда назначили, чтобы поддерживать информационную повестку Офиса президента по вопросу Донбасса. И убеждать общественность, что "зрады" нет.

Это вступило в противоречие с позицией Бутусова, который в последнее время критикует Зеленского и обвиняет его окружение даже в госизмене по делу "вагнеровцев" - а также в провале оборонной политики.

В итоге Арестович - бывший порохобот, который сегодня защищает Офис президента - позвал своего оппонента на баттл. И в ходе из сетевой перепалки они обменялись интересными претензиями.

"Страна" проследила за этой заочной, но весьма показательной баталией.

О чем поспорили Бутусов и Арестович

Все началось с поста главреда "Цензора" от 11 ноября, в котором тот раскритиковал Минобороны за закупку гаубиц "Дана". Они, по мнению Бутусова, устарели.

На претензию внезапно ответил Арестович - хотя она его никак не касалась. Но явно затрагивала парафию Зеленского, что и вынудило Алексея начать гибридную войну в соцсетях.

Он назвал Бутусова "фельдмаршалом" (то есть намекнул на некомпетентность журналиста в военных вопросах) и упрекнул в том, что тот "сеет записную зраду". А также напомнил, что при Порошенко армия закупала вооружение производства 70-х годов.

На следующий день советник Украины в ТКГ вызвал Бутусова на баттл.

"Юра, тут народ хочет баттла.

Или как у нас иногда говорят, "дізнатися істину".

По "Вагнеру", по военной экспертизе, по штурму тюрем, по Иловайску, по "Данам", про то, кто, где служил и многому другому.

Придёшь?"

Через три дня Бутусов ответил, что на баттл при посредниках не согласен, но может записать с Арестовичем интервью. И предложил локацию - Офис президента. Намекая этим, что военный эксперт транслирует месседжи из ОП.

При этом главред "Цензора" обозначил круг вопросов, которые прозвучат: так, он усомнился в том, что Арестович имеет звание майора и 33 раза ходил за линию фронта, служа в разведке ВСУ (о чем Алексей когда-то признавался сам).

"Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19-м году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах", - написал журналист.

Также Бутусов заявил, что спросит, как Арестович из "порохобота" превратился в "зелебота". И напомнил, что в прошлом Арестович - актер, игравший травести "Люсеньку". Тем самым намекая, что вся его военная биография - фарс.

Арестович ответил в комментариях и назвал Бутусова "черным пропагандистом", а не журналистом. И от интервью с ним отказался, настаивая на дебатах.

Сегодня же Арестович написал пост о том, что уже согласен на интервью с Бутусовым, но теперь сам главред "Цензора" от него отказывается. Также спикер ТКГ опубликовал фото наградных книжек от Минобороны, которые должны подтверждать военное прошлое Арестовича.

Далее Арестович снова назвал Бутусова "Юрой Иловайским" и "фельдмаршалом" - намекая, что он, несмотря на свои амбиции военного эксперта, никаких оснований считать себя таковым не имеет. И делая отсылку к истории с участием Бутусова в планировании провальной для Украины иловайской операции.

Бутусов и Иловайск

О деталях подготовки наступления на Иловайск, в котором участвовал журналист Юрий Бутусов, рассказывал еще командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко - временной следственной комиссии, расследующей причины трагедии.

Встреча в Днепропетровской областной администрации, которой тогда руководил Игорь Коломойский, состоялась 5 августа 2014 года. Она продлилась 5-6 часов. На совещании в здании ОГА присутствовали Геннадий Корбан (тогдашний вице-губернатор области), Семен Семенченко (батальон "Донбасс"), Андрей Билецкий ("Азов"), журналист Юрий Бутусов. Позже подъехал и командующий в секторе "Б" генерал-лейтенант Руслан Хомчак - ныне глава украинского генштаба.

Корбан озвучил тему совещания — взятие Иловайска и до приезда Хомчака участники обсуждались детали операции: с какой стороны зайти, качество связи.

Прибывший Хомчак стал вести совещание вместо Корбана. Он сказал, что возьмет в кольцо Донецк, а для Иловайска не было времени и пехоты, поэтому он попросил разобраться с этим батальоны: "Зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов".

В результате договорились, что своими силами добровольческие батальоны "Шахтерск", "Азов" и "Днепр-1" возьмут южную половину города.

По словам Филоненко, все действия тогда согласовывали с представителями МВД — главой Департамента по управлению и обеспечению подразделений милиции особого назначения Виктором Челованом и представителем МВД в штабе АТО Владимиром Гриняком. Для выхода в зону АТО выходил соответствующий приказ министра внутренних дел. И после совещания в ОГА он получил согласование от координатора от МВД в штабе АТО.

Часть из этих показаний Филоненко позже подтвердили и другие участники встречи.

Так, в разговоре со "Страной" Геннадий Корбан подтвердил, что у него в кабинете проходила встреча, поскольку командованием было принято решение взять Иловайск.

"Важно было скоординировать обеспечение всех войск, принимавших участие в военной операции, начиная от батальонов террообороны, заканчивая бригадами. Цель и задача - максимально обеспечить людей всем необходимым для проведения этой операции и логистику" - рассказал Корбан.

На вопрос как на этой встрече оказался журналист Юрий Бутусов Корбан ответил так: "Бутусов был все время со мной, месяцами находился у меня в кабинете Днепропетровской администрации, поскольку там размещался основной фронт. Все слышал и видел. Он был чуть ли не единственным журналистом, кто регулярно освещал ряд военных действий с начала и до конца. Кроме того, он сам неоднократно выезжал в зону АТО. Он лично проводил какие-то тактические консультации командиров подразделений. Плюс он брал нашу техническую помощь и несколько раз доставлял в зону АТО: телевизоры, бинокли, планшеты и прочую техническую мелочь".

Чем закончилась история с Иловайском - всем известно: украинские войска там попали в "котел". Правда, виновных (с украинской стороны) следствие так и не обнаружило.

В том числе, не была расследована роль Бутусова в планировании операции, которая закончилась самым тяжелым поражением украинских войск за все время боевых действий на Донбассе.

В чем смысл баттла?

Конфликт Арестовича и Бутусова - эхо войны, которая идет между Офисом президента и командой Турчинова-Порошенко. У бывшего гаранта таким образом консолидируют свой электорат, раскачивая тему "зрады" Зеленского.

И, надо сказать, тактика дала свой эффект: на местных выборах "Евросолидарность" перетянула на себя часть националистически настроенных избирателей "Слуги народа". Активно в этой истории поучаствовал и Бутусов, раскручивая, к примеру, громкую историю о госизмене Ермака по делу "вагнеровцев".

Но вернемся к Арестовичу. Его взяли на работу в ТКГ вскоре после увольнения умеренного экс-премьера Витольда Фокина. Того в свою очередь пригласили накануне местных выборов, чтобы создать иллюзию прогресса в минском процессе. И остановить отток юго-восточных избирателей к "Оппозиционной платформе".

Однако после того, как Фокин в интервью "Стране" заявил, что нужно исполнять Минские соглашения во всей полноте - его убрали. А через какое-то время поставили Арестовича, который до этого считался один из главных ЛОМов условной "партии войны". Что, видимо, по задумке Зеленского и Ермака, должно было накал "зрады" снизить.

Однако, как показала ситуация с Бутусовым, "партии войны" абсолютно без разницы, какие декорации на Банковой возводят вокруг темы Донбасса. Атака идет в принципе на весь процесс отношений с РФ в рамках минской площадки.

Цель при этом двоякая.

Во-первых - загнать президента за флажки, "красные линии", прочерченные Порошенко и Ко, ликвидировав даже теоретическую возможность каких-либо компромиссов с Россией и "республиками".

Во-вторых - дискредитировать Зеленского среди промайданной части избирателей, представив его едва ли не агентом Кремля. Хотя по факту его политика по "Минску" мало чем отличается от времен Порошенко. У последнего, впрочем, можно найти еще больше "зрады" - он не только подписал Минские соглашения, но и продавил в Раде принятие закона об особом статусе Донбасса.

Поэтому - если Офис президента наймет для своего пиара по Донбассу даже не Арестовича, а, к примеру, самого Парубия, отношение "партии войны" к переговорам и к самому Зеленскому это никак не изменит.