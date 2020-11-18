Вечером, 17 ноября, Харьковский окружной административный суд снова отменил протокол городской территориальной избирательной комиссии по результатам выборов в горсовет.



Об этом сообщает со ссылкой на представителя городской комиссии в суде Антона Мартыненко телерадиокомпания "Громадське".

Так, по его словам, иск кандидата в депутаты городского совета Алексея Ваца суд удовлетворил частично.

"Протокол от 14.11.2020 отменили и обязали совершить определенные решением суда действия. В другой части, в частности об обязательствах признания выборов несостоявшимися и назначении повторных выборов, отказано", - говорится в материале.

Отмечается, что у обеих сторон есть два дня на обжалование решения в Апелляционном суде. Представитель комиссии заявил, что городская ТИК рассматривает такую ​​возможность.



Напомним, что отменить новый протокол городской избирательной комиссии в суде требовал кандидат в депутаты горсовета от "Слуги народа" Алексей Вац. Он объяснил свои требования так: "Есть вопросы соблюдения сроков прежде всего, выполнение того решения, которое было до этого".

Ранее "Страна" сообщала, что выборы депутатов в Харьковский горсовет признаны недействительными из-за серьезных нарушений выборного законодательства при установлении результатов выборов.



Также напомним, что в Харькове Кернес в третий раз избран мэром.