Армен Саркисян наградил медалями экипаж Ми-24. Фото: Verelq

Армянский президент Армен Саркисян наградил медалями "За боевую службу" экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном на территории Армении. 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата президента. 

Отмечается, что указ о награждении медалями был подписан Саркисяном, принимая за основу предложение премьер-министра Никола Пашиняна.

Посмертные награды получили командир звена вертолетной эскадрильи майор Юрий Ищук и старший техник-инструктор звена вертолетной эскадрильи старший лейтенант Роман Фединин. При жизни был награжден летчик-оператор звена вертолетной эскадрильи старший лейтенант Владислав Грязин.

Напомним, российский вертолет сбили ВВС Азербайджана 9 ноября на территории воздушного пространств Армении. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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