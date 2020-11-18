Президент Армении наградил посмертно экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
Армянский президент Армен Саркисян наградил медалями "За боевую службу" экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном на территории Армении.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата президента.
Отмечается, что указ о награждении медалями был подписан Саркисяном, принимая за основу предложение премьер-министра Никола Пашиняна.
Посмертные награды получили командир звена вертолетной эскадрильи майор Юрий Ищук и старший техник-инструктор звена вертолетной эскадрильи старший лейтенант Роман Фединин. При жизни был награжден летчик-оператор звена вертолетной эскадрильи старший лейтенант Владислав Грязин.
Напомним, российский вертолет сбили ВВС Азербайджана 9 ноября на территории воздушного пространств Армении. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.