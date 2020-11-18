В воскресенье, 22 ноября, во Львове состоится второй тур выборов мэра. В нем примут участие нынешний мэр Львова Андрей Садовый (партия "Самопомич") и кандидат от партии "Европейская солидарность", экс-губернатор Олег Синютка.

Накануне второго тура выборов во Львове в одном из заведений объявили шуточный "чебуречный экзитпол". Суть в том, что там можно приобрести чебуреки "Андрей" и "Олег". Они с одинаковыми начинками и по одной и той же цене.

Покупаешь чебурек "Андрей" - на стене появляется отметка напротив Садового, выбираешь чебурек "Олег" - аналогичный знак ставят напротив Синютки. Пока больше съели чебуреков "Андрей".

"Вот правда - "чебуреки"-то одинаковые и начинка тоже", - написал в сети политолог Андрей Выхопень.

Подробнее прочитать о втором туре местных выборов во Львове можно в нашем материале "Порошенко хочет получить ключи от Западной Украины". Кто победит во втором туре выборов мэра Львова.

Напомним, что нынешний мэр Львова Андрей Садовый в первом туре 25 октября набрал 40,09% голосов, а бывший глава ЛОГА Олег Синютка - 31,1%. Явка тогда составила 39,47%.

Всего во Львове за кресло городского головы боролись 17 кандидатов (13 выдвинуты политическими партиями и объединениями, четыре – самовыдвиженцы).