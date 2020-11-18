Националисты продолжают свой марафон нападок на известных украинцев, которые поддерживают связи с Россией и ее жителями.

Радикал Сергей Стерненко, который зарезал в Одессе человека в 2018 году, обвинил украинского спортсмена Алексея Новикова в дружбе с российским стронгменом Михаилом Шивляковым.

"У нас появился новый чемпион Алексей Новиков, которого признали самым сильным человеком в мире.

Это очень круто, но есть одно "но".

Новиков выкладывает фото и открыто дружит с россиянином Шивляковым, который открыто выступает против Украины и ездит в оккупированный Крым.

Такое впечатление, что некоторых наших спортсменов просто таки косит вирус "я вне политики", - заявил Стерненко в своем видеоблоге.

Радикал также добавил, что общался с Новиковым лично, но тот его заблокировал: "После очень корректного моего общения с Новиковым на тему российско-украинской войны он меня почему-то забанил", - добавил Стерненко.

Добавим, что Стерненко посвятил этой теме отдельный выпуск в YouTube, где выразил свое разочарование дружбой украинского атлета с россиянином. Мол, Шивляков - бывший морпех, который на плече наколол герб Российской Федерации, часто ездит в оккупированный Крым и открыто называет Севастополь российской территорией.

Он также засветил в своем видео часть переписки со спортсменом, где Новиков пишет: "Тогда если фото и влияния, то я за то, чтобы войны не было и дружба была между всеми народами, без исключений. Человеческие качества важнее национальности, веры или сексуальной ориентации. Все споры решались на спортивных площадках".

Украинец Новиков действительно не скрывает своих приятельских отношений с Шивляковым. Фото двух богатырей можно найти в Instаgram Алексея Новикова.

"Кому-то может не понравится эта фотка, но я стою со своим другом. И даже когда мы конкурируем и мешаем друг другу, мы все равно помогаем по максимуму, я ему, а Михаил Шивляков - мне. Спорт объединяет. Больше добра, друзья... Всем большое спасибо, кто поддерживает, во многом я сильнее из-за вас", - так Новиков подписал фото со своим другом, который также участвовал в соревнованиях.

В интервью "5 каналу" самый сильный человек мира также прокомментировал свою дружбу с Шивляковым: "Я себя считаю патриотом. Я не езжу в Россию, на оккупированные территории. Да, я могу дружить с разными спортсменами, будь то Америка, будь то Россия. Если это хороший человек, который мне помогает и которому я, то почему я должен смотреть на флаг? Там украинцев не было, которые помогли, а русский был. Почему я должен его отталкивать, потому что у него такой флаг?" – заявил спортсмен.

24-летний киевлянин Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты в Брейдентоне (Флорида, США). Он - самый молодой атлет в мире, который завоевал это звание.

Алексей Новиков осилил вес в 537,5 кг (1188 фунтов)

В последний раз украинец становился самым сильным человеком в мире в 2004 и 2007 году. Этот титул получал Василий Вирастюк. Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли Том Столтман (Великобритания) и Жан-Франсуа Карон (Канада).

Ранее радикалы огорчились очередной спортивной победе украинского боксера Александра Усика, который одолел британца Дерека Чисору. Усик "насолил" националистам тем, что является прихожанином УПЦ МП, часто бывает в Крыму и высказывается за мир в отношениях с Россией.

Напомним, в 2018 году в Одессе Сергей Стерненко убил Ивана Кузнецова во время стычки. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия радикалу вручили только летом 2020 года.

Также стало известно, что Офис генпрокурора удалил из ЕРДР незаконное подозрение Кузнецову, убитому радикалом Стерненко.