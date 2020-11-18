В морском порту "Южный" в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в своем Facebook в среду, 18 ноября.

"В Одесской области снова задержали партию южно-американского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет 4 млн долларов США", - говорится в материале.

Так, спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР).

Отмечается, что к началу 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.











Ранее "Страна" сообщала, что с грузом бананов из Эквадора в Одессу доставили 50 кило кокаина на $10 миллионов. Все брикеты имели свое фирменную маркировку в виде букв и цифр и указывали принадлежность к определенному наркосиндикату.



Также напомним, что в Одессе задержали квартет израильтян с центнером кокаина из Перу.