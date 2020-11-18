Стало известно имя военнослужащего-десантника, который был убит сослуживцем в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШБ ВСУ в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у военнослужащего была жена и они ждали ребенка.

"Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 ноября стало известно, что в районе населенного пункта Станица Луганская правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей. Правоохранители считают, что смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что 7 ноября в Луганской области погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад ВСУ.