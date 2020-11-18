Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин считает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна работать на благо украинских граждан.

Об этом она сказала на форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ", видео обнародовано в Youtube.

"Чтобы украинские институции были подотчетны украинским гражданам, необходимо, что генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов", - сказала она.

Напомним, дважды за последнее время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уволить Венедиктову с должности генпрокурора, если она не покажет результатов борьбы с коррупцией до конца года.

После этого, Венедиктова провела сразу два совещания по борьбе с коррупцией.

А позже она дважды отчиталась в посольстве США об аттестации украинских прокуроров.