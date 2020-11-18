Суд в Житомире начинает слушания по делу о массовом расстреле военных и волонтеров у озера в Попельнянском районе. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщается в сюжете ТСН в среду, 18 ноября.

В данный момент здание суда усилили охраной.



Напомним, что 22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте.

"Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры", - сообщали в прокуратуре 22 мая.

Арендатор водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье.

Отмечается, что время следствия по делу провели более двух сотен экспертиз. По результатам психиатрического обследования его признали вменяемым.







Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром легковушка вылетела на встречку прямо в грузовик, в результате чего погибло три человека.



Также напомним, что киевлянин подстрелил грибника в лесу под Житомиром. Пока что о движении дела, мотивах и показаниях стрелка ничего неизвестно, однако соседи рассказывают, что нападавший бредил стрельбой.