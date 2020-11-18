В Берлине намечаются массовые протесты против коронавирусных ограничений. В связи с этим силовики стягивают к Бундестагу около 2 000 полицейских, а также вводят в действие особые меры безопасности.

Силовики оцепили все подходы к Бундестагу, который сегодня будет принимать вызвавший протесты закон об инфекционной защите. Митингующие скандируют "Свобода!", "Мир!", "Долой диктатуру!" и "Долой закон об инфекционной помощи!".

Об этом сообщает РИА "Новости" в Телеграме.

Как отмечается, митингующие так же против расширения полномочий правительства в разгар пандемии.

Кроме того, сообщается, что в центре города замечены водометы.

Напомним, сегодня стало известно, что в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих. Вчера парижане протестовали против законопроекта о "глобальной безопасности" под Национальным собранием Франции.

Также мы писали, что вчера под Радой полиция задержала 50-летнего участника акции протеста ФОПов.