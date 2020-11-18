В ночь на среду, 18 ноября, 40-летний бывший участник АТО в селе Кореневка Овручского района Житомирской области угрожал жене взорвать гранату. К счастью, никто при этом не пострадал. Через некоторое время злоумышленник сдался полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, в 03:30 по киевскому времени на спецлинию "102" позвонила испуганная жительница Овручского района и сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме. К ней домой сразу же приехали правоохранители.

"Учитывая потенциальную опасность для женщины, которая находилась в доме вместе с агрессивным сожителем, решением руководителя ГУНП в области были введены в действие специальные меры для освобождения заявителя и задержания мужчины с привлечением спецназа полиции. К месту происшествия были срочно направлены дополнительные силы правоохранителей для обеспечения безопасности жителей села", - сообщили в полиции.

Правоохранители пытались наладить контакт с агрессивным мужчиной, чтобы обезопасить женщину.

Руководитель сектора уголовного розыска Овручского ОП ГУНП Сергей Полищук сказал, что граната у мужчины была учебная, и он впоследствии добровольно передал ее правоохранителям.

"Полицейские-взрывотехники, осмотрев боеприпас, подтвердили, что он является учебно-тренировочным и не представляет опасности для окружающих", - добавили в сообщении.

Правоохранители гранату изъяли для экспертного исследования, а 40-летнего мужчину, который, как выяснилось, устроил дебош, будучи пьяным, доставили в Овручское отделение полиции.

Сейчас с ним работают следователи. После проведения всех необходимых процессуальных действий полицейские определят правовую квалификацию события.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить мужчину, который ночью с гранатой в руках пришел на АЗС купить спиртное.

Также рассказывали, как в Кривом Роге мужчина после ссоры бросил гранату в своих знакомых, пострадали четыре человека.