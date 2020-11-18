Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, о том, что в Украине "олигархи звонят судьям", а "союзники России сидят в Верховной Раде".

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, это заявление Квин сделала во время форума коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", который начался 17 ноября в Киеве при участии представителей Кабмина, Офиса Президента, посольств и Верховной Рады.

"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России. Аннексия Крыма, конфликт на Донбассе. Это в том числе и кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории РФ, а также через союзников России, которые также сидят и в Верховной Раде Украины. Это делается с помощью медиахолдингов и соцсетей. Сейчас есть голоса, которые говорят о том, что извне пытаются управлять внутренними делами Украины. И этот нарратив является нечестным, потому что он переворачивает все с ног на голову. Аналогично есть внутренние вызовы по борьбе с коррупцией. Важно, чтобы реализация данных двух вызовов происходила одновременно, и важно противостоять дезинформации", - сказала она.

Квин добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, когда пришел к власти заявлял, что в Украине начнут больше бороться с коррупцией, правительство будет работать лучше, и украинцы смогут ощутить это на себе.

"И он (Зеленский - Ред.) достиг определенного успеха: отмена депутатской неприкосновенности, банковская, земельная реформы. Но, как мы знаем, когда реформа верховенства права усилилась против привилегий и денег, личной заинтересованности, то эта личная заинтересованность начала сопротивляться. Именно это мы видим сегодня в Украине. Олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу", - добавила Квин.

Она сказала, что и "личные интересы стремятся управлять Украиной".

"Они хотят обогатиться и хотят, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились. Чтобы украинские институции были подотчетны украинским гражданам, необходимо, чтобы генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов. Также Зеленский огласил о судебной реформе. И если Украина реализует ее, то это ее поднимет до уровня европейских стран. Администрация США и дальше планирует работать с президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции", — отметила Кристина Квин.

Ранее мы писали, что Квин заявляла о "вале дезинформации в СМИ и соцсетях", которая подрывает "успешные реформы в Украине", стартовавшие после Майдана и продолженные Зеленским.

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