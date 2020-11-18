За минувшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за сутки 17 ноября от осложнений Covid-19 скончались 256 пациентов.

Напомним, по состоянию на утро среды, 18 ноября, в Украине подтвердились 12 496 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 570 153 человека. В то же время за последние сутки выздоровели 8 096 человек. А госпитализированы были 1 668 пациентов.

Кроме того, сообщалось, что Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 18 ноября. Так, самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 213 человек), Запорожской области (708), Днепропетровской области (1 023) и Черкасской области (800).