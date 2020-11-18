В эфире порошенковского телеканала "Прямой" произошел скандал. Телеведущий Микола Вересень обвинил соратницу Порошенко - нардепа "Европейской солидарности" Софию Федыну - во лжи.

Федына, зачитывая тезисы с телефона, заявила, что новые законопроекты власти направлены на ухудшение ситуации в малом и среднем бизнесе. В ответ Вересень потребовал подкрепить это заявление конкретными фактами. После перепалки в прямом эфире, народный депутат от "Европейской солидарности" Федына покинула студию со скандалом.

Все началось с того, что телеведущий предоставлял ровно по минуте собравшимся на передаче гостям. Слово взяла Федына, которая начала говорить о кризисе в стране, связанном с эпидемией коронавируса:

"Констатация коротких фактов: 5,6 млрд гривен не хватает национальной службе здоровья, чтобы закрыть нужды медицины до конца года. Этих денег нет, но они закатываются в дороги. Второе: Законопроекты, которые сейчас есть, направлены на ухудшение ситуации. В частности, это касается малого и среднего бизнеса. Вместо поддержки, про которую в частности говорили и вы, мы имеем сейчас то, что Данило Гетманцев предлагает еще более репрессивные нормы по отношению к малому и среднему бизнесу и в результате мы убьем их, и не дадим возможности [развиваться]", - начала перечислять факты Федына, заглядывая в смартфорн, но ведущий ее перебил.

Он попросил конкретизировать примеры: "Какие именно нормы... Это звучит голословно. Сейчас вы ничего не сказали... Все плохо, потому что все плохо, потому что Гетманцев сказал, что все плохо. Какие именно законопроекты увеличили нагрузку... Можно сказать конкретнее?", - добивался правды Вересень.

Он также призвал Федыну действовать как депутат: "Будьте депутатом, говорите точно, на сколько, какие дополнительные платежи?"

Федына не нашла нужным конкретизировать: "Вы мне дали одну минуту. Я хочу вписаться", - оправдалась она.

После этого Вересень попросил ее не врать и она продолжила:

"Правительство отказало Порошенко в покупке лабораторий для производства нескольких тысяч тестов в день... Продажа масок в начале эпидемии - до сих пор нет ответственных. И, кстати, очень важный момент: сейчас Евросоюз требует аудита коронавирусного фонда, потому что в нем есть деньги, которые Евросоюз дал на борьбу с инфекцией и сейчас есть дело о нецелевом использовании этих средств", - заключила нардеп.

Ведущий не смолчал и подвел итоги такого выступления Федыны: "Так, предупреждаю всех. Если я даю одну минуту, это не означает, что можно врать".

После этого Федына пошла в наступление и попросила извиниться перед ней: "Вы меня только что обвинили во лжи. Проверяйте, пожалуйста, законопроекты. Извинитесь, пожалуйста".

Вересень извиняться не стал. Он настаивал на том, что нардеп не привела ни одного примера. После этих слов она встала со своего места и подошла ближе к телеведущему.

"Вы встали, чтобы меня ударить? Бейте!" - акцентировал на ее поведении ведущий.

Эти слова, похоже, вывели Федыну из себя окончательно. Она начала истерить: "Нет, теперь вы меня обвиняете в насилии? Прошу прощения, но этого хамства я не буду терпеть. Если у вас плохое настроение, я в этом не виновата".

Полемика продолжилась. Федыну поддержала еще одна гостья в студии, которая тоже якобы испытала на себе неуважительное отношение ведущего - Татьяна Черновол.

"Рейтинги растут. Что делать? Продолжать программу или пусть будет так?... Это может и не ложь. Это граничит с ложью. Вы не врали. Вы сказали так, что это было на грани лжи", - настаивал на своем Вересень.

Не получив извинений Федына покинула студию, вынудив присесть на стул ведущего. "Так не делается. До свидания!", - крикнула всем уходя нардеп от фракции Порошенко.

Выступление Софии Федыны с 52:48

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему нардеп София Федына и ее подруга, бывшая атошница Маруся Зверобой (она же Елена Беленькая) так и не сели в тюрьму за угрозы президенту Зеленскому.

Уже прошел год с тех пор, как девушки записали "мега стрим" с угрозами Зеленскому смертью в одном из львовских кафе. Порошенко использует эту историю для поднятия своих рейтингов, а его соратники - для новых проклятий в адрес Зеленского.

Как сообщала "Страна", Маруся Зверобой также намекнула на расправу над лидерами "Оппоплатформы".