В учебнике для девятого класса по химии нашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

На это обратила внимание пользователь Инна Домина в Facebook.

"Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?", - написала она.

Этот учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Во втором параграфе говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при некоторых других болезнях.

Ранее мы писали, что в украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые фактологические ошибки. Так, в книге допустили ляп о дате основания Киева. В учебнике написали, что столица Украины основана в 19 веке, таким образом издатели ошиблись на несколько тысяч лет.

Также мы рассказывали, как в учебном пособии по географии нашли карту из компьютерной игры.