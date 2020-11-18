Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал идею обязать украинцев посещать общественных заведений только по QR-коду.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления", – отметил Шмыгаль. Однако умолчал, как быть тем, у кого телефон не поддерживает сканирование QR-кодов.

Кроме того, министр предложил:

Цифровизацию и централизацию сбора информации о фактах и подозрениях о случаях инфекционных заболеваний. Это даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

Совершенствование приложения "дома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Запуск электронного рецепта на антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики.

Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди в режиме реального времени.

Отметим, что система допуска в общественные места по QR-коду уже работает в ряде стран мира. В частности ее применяют в Москве.

Там, чтобы попасть в кафе или ресторан, нужно зачекиниться - или отравить смс на специальный номер, или с помощью QR-кода. Смысл мероприятия: если гражданин заболевает, он опрашивается медиками, какие места посещал. Если в список попадает конкретный ресторан, система отправляет об этом уведомление всем, кто там ужинал.

Напомним, ранее Шмыгаль в Раде заявил, что альтернатива карантину полный локдаун на 21 день.

Также Шмыгаль рассказал, зачем из коронавирусного фонда выделили деньги на дороги