По состоянию на 13 ноября (и по сравнению с данными 30 октября), в Украине упали оптовые цены на хурму на 10-15% до 43,5 гривны/кг, а картофель вырос в цене на 27% до 7 гривен/кг. В ближайшее время ожидается рост цен на овощи, так как сезон их сбора давно закончился.

Об этом со ссылкой на аналитика Ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Ивана Колодяжного сообщают "Украинские новости".

"Закупочные (оптовые) цены на рынке овощей конца октября - середины ноября на определенную продукцию все еще остаются на довольно низком уровне", - сказал он.

Так, закупочные цены "борщевого" набора в середине ноября остаются в основном на уровне конца октября: капуста - 3 гривны/кг, свекла - 4 гривны/кг, морковь - 4,5 гривны/кг, лук - 3,5 гривны/кг, однако картофель подорожал на 27% до 7 гривен/кг.

При этом Колодяжный добавил, что в ближайшие несколько недель цены "борщевого" набора вероятно вырастут еще, ведь сезон сбора урожая давно закончился и большинство аграриев будет пытаться продать свою продукцию до заморозков.

Закупочные цены на чеснок в среднем находятся на уровне 52,5-54 гривны/кг, на черную редьку - 6,5 гривны/кг.

На данный момент хурма в среднем стоит 43,5 гривны/кг, что на 10-15% дешевле, чем 2 недели назад, а закупочные цены на айву варьируются в пределах 20-25 гривен/кг.

По данным аналитика, апельсины, учитывая то, что они у нас только импортные, стоят 40-42,5 гривны/кг, мандарины - 38,5 гривны/кг, что на 23% меньше, чем было две недели назад, лайм - 145-150 гривен/кг.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие несколько недель можно ожидать некоторого снижения цен на цитрусовые.

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