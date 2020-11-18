До конца года 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый стаж, могут получить специальную социальную выплату. Однако уже со следующего года соцпенсии назначать не будут.

Об этом говорится в постановлении правительства №1098.

Документ был принят вместе с пенсионной реформой 2017 года для создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил.

На соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно закону, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет - 65 лет.

Если у вас есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60 лет получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплаты будут назначать только до января 2021 года. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это 1 712 грн. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Однако даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но у вас есть второй автомобиль (мотоцикл), и если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

Напомним, ранее стало известно, что пенсию урежут вдвое и заставят откладывать с зарплаты. Мы подробно писали о том, как в Украине хотят поменять пенсионную систему.

Также сообщалось, что в Раде готовят законопроект об отмене обязательного выхода на пенсию в 60-65 лет для госслужащих.