Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заработал в октябре 102 700 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

"Сообщаем, что размер денежного обеспечения (вместе с премией и надбавками) главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за октябрь 2020 года составляет 102 747 гривен 81 копейку", - говорится в сообщении.

Так, размер оклада Баканова не уточняется. А размер зарплаты указан, с учетом всех надбавок и премий.

Напомним, что в своей декларации Баканов указал три квартиры, гривну на счету и $170 000 в наличными.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Степанов в октябре получил 72 700 гривен, его зам Ляшко - 53 400.

Также рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский получил за свою работу в сентябре 22 500 грн.