В субботний день 21 ноября Луна будет находиться в Водолее, что благоприятно повлияет на многие знаки Зодиака, а некоторые из них будут точно знать, чего они хотят. Это четверка из Овна, Тельца, Близнецов и Стрельца, у которых откроется дар предвидения, обострится интуиция и проявятся разные способности.

Будьте уверены: сегодня тот самый день, когда легко дается любая научная деятельность, налаживаются общественные контакты, в том числе романтические с противоположным полом.

Овны смогут насладиться сегодняшним днем, который подойдет для освоения новых знаний. При этом вам не потребуется за ними далеко ехать - все будет доступно здесь и сейчас. Самая разумная стратегия на сегодня - быть смелым, но не действовать безрассудно. Старайтесь проявлять инициативу, но опасайтесь лезть на рожон. Будьте настойчивыми, но не превращайтесь в упертого барана.

Сегодня звезды советуют Тельцам предпочесть малую синицу в руках мифическому журавлю в небе и отказаться от рискованных поступков. День поможет найти правильные ответы на интересующие вас вопросы, но не пытайтесь слишком углубляться в мир тайн. Задачи, которые вам предстоит решить, будут весьма практичными и потребуют от вас разумного материализма.

Вселенная советует Близнецам прислушаться к своим истинным желаниям и попытаться воплотить их в жизнь. Поставьте себя на первое место, начните жить без оглядки на других и говорить "нет" всем, кто пытается вами манипулировать. Начинайте культивировать в себе здоровый эгоизм, считайтесь с собственными потребностями, мечтами и интересами, перестаньте плясать под чужую дудку. Конечно, в этом случае жизнь подарит вам массу сомнений и искушений и захочет проверить вас на прочность. Однако вы так или иначе одержите победу, поэтому запаситесь терпением и будьте уверены в своих силах.

Суббота потребует от Стрельца максимальной включенности в дела окружающего мира. Не прячьтесь от него, а смело вступайте во взаимодействие с людьми. Это общение будет интересным и увлекательным. Также полезно начать серьезную учебу. В личной жизни вас уже поджидает судьбоносная встреча, однако она потребует от вас пройти через испытания. Не исключено, что совсем скоро вы почувствуете какую-то особую поддержку со стороны. Считайте, что рядом с вами незримо пребывает ваш ангел-хранитель.

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