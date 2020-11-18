Байден начал назначать ключевых чиновников переходной администрации
Представитель Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, продолжает формировать свою будущую команду.
Недавно он назначил главу аппарата Белого дома, а сейчас объявил о назначении ключевых должностных лиц переходной администрации.
Об этом речь идет в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена-Харрис.
"У избранного президента Байдена и избранной вице-президента Харрис амбициозная и неотложная повестка дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации - Ред.)", - заявил в связи с этим руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.
Таким образом, объявлены девять назначений в новой администрации Белого дома.
- Старшим советником президента стал Майк Донилон;
- заместителем главы администрации - Джен Диллон;
- юрисконсультом Белого дома - Дана Ремус;
- главой администрации первой леди - Джулисса Панталеон;
- главным советником первой леди - Энтони Бернал;
- советником президента - Стив Ричетти;
- директором канцелярии Белого дома по публичным вопросам - Седрик Ричмонд;
- директором канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений - Джули Родригес;
- директором по вопросам деятельности Овального кабинета - Энни Томасини.
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