Представитель Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, продолжает формировать свою будущую команду.

Недавно он назначил главу аппарата Белого дома, а сейчас объявил о назначении ключевых должностных лиц переходной администрации.

Об этом речь идет в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена-Харрис.

"У избранного президента Байдена и избранной вице-президента Харрис амбициозная и неотложная повестка дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации - Ред.)", - заявил в связи с этим руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.

Таким образом, объявлены девять назначений в новой администрации Белого дома.

- Старшим советником президента стал Майк Донилон;

- заместителем главы администрации - Джен Диллон;

- юрисконсультом Белого дома - Дана Ремус;

- главой администрации первой леди - Джулисса Панталеон;

- главным советником первой леди - Энтони Бернал;

- советником президента - Стив Ричетти;

- директором канцелярии Белого дома по публичным вопросам - Седрик Ричмонд;

- директором канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений - Джули Родригес;

- директором по вопросам деятельности Овального кабинета - Энни Томасини.

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