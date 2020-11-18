В Париже силовики во время столкновений на протестной акции, которая проходила во вторник, 17 ноября, применили слезоточивый газ и водометы.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как отмечается, парижане протестовали против законопроекта о "глобальной безопасности" под Национальным собранием Франции. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против статьи 24 этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей тела, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.

Кроме того, в законопроекте сказано, что наказание за распространение фотографий должно последовать, если цель злоумышленников состоит в том, чтобы "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" правоохранителя. Профсоюзы журналистов и правозащитники наоборот полагают, что это положение сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских и, например, фиксировать акты насилия со стороны полиции. Поэтому они призвали принять участие в акции протеста.

По информации источника канала в полиции, столкновения между правоохранителями и протестующими произошли уже в конце акции. Среди протестующих были представители движения "желтых жилетов", активисты левых организаций и студенты.

При этом отмечается, что на некоторых сотрудников полиции набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

Полиция задержала несколько человек, идет оценка ущерба. Протестующие покинули район Национального собрания примерно в 21.00-21.30 по местному времени.

Напомним, вчера под Радой в Киеве полиция задержала 50-летнего участника акции протеста ФОПов.

Также мы писали, что в Беларуси во время воскресных протестов задержали почти тысячу человек.