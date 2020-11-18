За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Так, общее количество заболеваний в регионах на 18 ноября:

г. Киев - 53 855 случаев;





Винницкая область - 14 306 случаев;





Волынская область - 19 648 случаев;





Днепропетровская область - 23 900 случаев;





Донецкая область - 18 257 случаев;





Житомирская область - 23 988 случаев;





Закарпатская область - 20 146 случаев;





Запорожская область - 20 733 случая;





Ивано-Франковская область - 29 542 случая;





Киевская область - 26 561 случай;





Кировоградская область - 3 818 случаев;





Луганская область - 5 286 случаев;





Львовская область - 38 577 случаев;





Николаевская область - 13 394 случая;





Одесская область - 34 806 случаев;





Полтавская область - 16 418 случаев;





Ровенская область - 25 904 случая;





Сумская область - 19 514 случаев;





Тернопольская область - 24 242 случая;





Харьковская область - 49 067 случаев;





Херсонская область - 7 624 случая;





Хмельницкая область - 23 952 случая;





Черкасская область - 15 033 случая;





Черновицкая область - 29 126 случаев;





Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным на утро 18 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 496 человек.

Также мы писали, что Кабмин обязали предупреждать украинцев о карантине заранее.