Больше всего новых больных Covid-19 обнаружили в Киеве. Фото: "Страна"

За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Так, общее количество заболеваний в регионах на 18 ноября:

  • г. Киев - 53 855 случаев;

  • Винницкая область - 14 306 случаев;

  • Волынская область - 19 648 случаев;

  • Днепропетровская область - 23 900 случаев;

  • Донецкая область - 18 257 случаев;

  • Житомирская область - 23 988 случаев;

  • Закарпатская область - 20 146 случаев;

  • Запорожская область - 20 733 случая;

  • Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

  • Киевская область - 26 561 случай;

  • Кировоградская область - 3 818 случаев;

  • Луганская область - 5 286 случаев;

  • Львовская область - 38 577 случаев;

  • Николаевская область - 13 394 случая;

  • Одесская область - 34 806 случаев;

  • Полтавская область - 16 418 случаев;

  • Ровенская область - 25 904 случая;

  • Сумская область - 19 514 случаев;

  • Тернопольская область - 24 242 случая;

  • Харьковская область - 49 067 случаев;

  • Херсонская область - 7 624 случая;

  • Хмельницкая область - 23 952 случая;

  • Черкасская область - 15 033 случая;

  • Черновицкая область - 29 126 случаев;

  • Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика коронавируса на 18 ноября Пост Степанова в Facebook

Пост Степанова в Facebook

Напомним, по данным на утро 18 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 496 человек.

Также мы писали, что Кабмин обязали предупреждать украинцев о карантине заранее.

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