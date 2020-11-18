Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 18 ноября
За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Так, общее количество заболеваний в регионах на 18 ноября:
- г. Киев - 53 855 случаев;
- Винницкая область - 14 306 случаев;
- Волынская область - 19 648 случаев;
- Днепропетровская область - 23 900 случаев;
- Донецкая область - 18 257 случаев;
- Житомирская область - 23 988 случаев;
- Закарпатская область - 20 146 случаев;
- Запорожская область - 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
- Киевская область - 26 561 случай;
- Кировоградская область - 3 818 случаев;
- Луганская область - 5 286 случаев;
- Львовская область - 38 577 случаев;
- Николаевская область - 13 394 случая;
- Одесская область - 34 806 случаев;
- Полтавская область - 16 418 случаев;
- Ровенская область - 25 904 случая;
- Сумская область - 19 514 случаев;
- Тернопольская область - 24 242 случая;
- Харьковская область - 49 067 случаев;
- Херсонская область - 7 624 случая;
- Хмельницкая область - 23 952 случая;
- Черкасская область - 15 033 случая;
- Черновицкая область - 29 126 случаев;
- Черниговская область - 12 456 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным на утро 18 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 496 человек.
Также мы писали, что Кабмин обязали предупреждать украинцев о карантине заранее.
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