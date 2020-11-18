По состоянию на утро среды, 18 ноября, в Украине подтвердились 12 496 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен 14 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 12 524 зараженных.

Добавим, что вчера, 17 ноября, в стране было выявлено за сутки 11 968 новых зараженных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 570 153 человека. Выздоровели за последние 24 часа 8 096 пациентов. Умерли за сутки 256 человек. Госпитализировано 1 668 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 213 человек), Запорожской области (708), Днепропетровской области (1 023) и Черкасской области (800).

Напомним, что США пообещали Украине помочь с вакциной от коронавируса.

Также мы рассказывали, что Нидерланды из-за низкого прироста коронавируса открывают театры, кино, бассейны и клубы.