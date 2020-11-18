Правоохранители завершили досудебное расследование против 15 чиновников "Укрзализныци", которые подозреваются в нанесении убытков на сумму более чем 58 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в отношении подозреваемых вчера были открыты материалы уголовного производства. Среди них - бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал ОАО "Укрзализныця" (с 2018 года - АО "Укрзализныця") и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторовагонных депо региональных филиалов предприятия.

"Досудебное расследование проводилось по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, подделки документов, совершаемых в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, указанные чиновники в 2015-2016 годах завладели деньгами акционерного общества при организации капитальных ремонтов пассажирских дизель-поездов с привлечением фиктивных предприятий. На самом деле ремонтные работы не проводились.

В то же время чиновники оформили фиктивные документы для якобы модернизации более 20 дизель-поездов. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денег со счетов ОАО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных компаний. В результате действий чиновников "Укрзализныце" нанесены убытки на сумму более чем 58,6 млн грн.

Напомним, в августе СБУ и полиция нагрянули с обысками в офисы "Укрзализныци" в Киеве и Виннице.

Также сообщалось, что ранее у менеджера "Укрзализныци" в холодильнике среди продуктов нашли 1,2 миллиона.