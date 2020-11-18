На Ближнем Востоке очередная волна эскалации вооруженного противостояния. Израиль нанес ракетный авиаудар по Сирии. Военные Израиля объяснили атаку превентивными мерами.

"Что сделали Иран и Сирия: разместили самодельные взрывные устройства у линии "Альфа" (район вблизи Голанских высот - Ред.), чтобы атаковать израильские войска. Что мы сделали: только что нанесли удар по иранским силам "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам. Мы готовы и впредь действовать против иранских частей в Сирии", - заявили в пресс-службе минобороны Израиля.

В результате ракетного обстрела территории Сирии погибли три человека, один получил ранения, причинен значительный материальный ущерб. В то же время Дамаск заявил о том, что силы ПВО сбили несколько израильских ракет.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль официально признали еще две арабские страны - ОАЭ и Бахрейн.

Так же мы рассказывали, что Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе.