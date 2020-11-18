Государственная дума России, которая рассмотрит проект закона об обнулении президентских сроков Путина, так же одобрила в первом чтении и законопроект, который предоставляет президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после ухода с поста главы государства.

Это необходимо, "чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра", заявил на заседании во вторник, 17 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин, как передает DW.

Законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, задерживать его, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента РФ распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Изменяется также порядок лишения экс-президента неприкосновенности. Согласно законопроекту, это может произойти по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, причем этот вопрос Совет федерации должен рассмотреть в течение трех месяцев. Данное обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.

Законопроект о гарантиях был подготовлен сенатором Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по конституционному законодательству Павлом Крашенинниковым. Он был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года. После принятия Госдумой его должен рассмотреть Совет Федерации и подписать сам Владимир Путин.

Единственным живущим ныне экс-президентом РФ является Дмитрий Медведев, занимавший высший государственный пост России в 2008-2012 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что Барак Обама в своих мемуарах назвал Путина - уличным боссом, а Медведева - человеком без политического профиля".