Пока в США еще продолжается подсчет голосов на президентских выборах, действующий глава государства проводит чистку в рядах чиновников.

Так, Дональд Трамп уволил директора Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ". Наблюдателей за опросами не допускали на избирательные участки, были "глюки" в машинах для голосования, которые отдавали голоса Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", - написал Трамп в Twitter.

Правда соцсеть пометила это сообщение предупреждением, что оно является спорным.



При этом Трамп отметил, что выборы 2020 года были "практически непроницаемы для иностранных держав", что является заслугой его администрации.

CISA в преддверии президентских выборов создало страницу Rumor control ("Контроль слухов" - Ред.), чтобы бороться с дезинформацией. Некоторые материалы агентства вызвали обеспокоенность Белого дома. В частности, в них опровергались теории о мошенничестве с избирателями, которые продвигались сторонниками Трампа.

Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году. Американские СМИ сообщали, что в случае отставки Кребса его место, вероятно, займет заместитель директора CISA Мэтью Трэвис.

Ранее "Страна" сообщала, что важный советник Трампа пообещал профессиональную передачу власти Байдену, как только признают его победу.



Так же мы рассказывали, что окружение Трампа едва отговорило его от удара по ядерным объектам Ирана.