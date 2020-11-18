В сочинском торгово-развлекательном центре "МореМолл" двухлетней девочке зажало руку на площадке эскалатора. Администрация ТРЦ остановила ленту, а десятки неравнодушных посетителей принялись прыгать на эскалаторе, чтобы освободить малышку.

Видеозаписи инцидента появились в соцсетях и на YouTube.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, ребенок почему-то остался без присмотра взрослых и подошел к краю эскалатора, соединяющего два этажа. На верху ленты девочка упала и ее рука попала в движущуюся ленту.

Диспетчер торгового центра сразу остановил эскалатор и вызвал на место технических специалистов и скорую помощь. Однако посетители ТРЦ, не дожидаясь приезда специалистов и поддавшись эмоциям, принялись самостоятельно пытаться вызволить зажатые пальцы ребенка.

На снятых телефоном кадрах видно, как люди прыгают на ленте эскалатора, чтобы лента прогнулась и отпустила руку.

В итоге руку девочку освободили. Малышка отделалась царапинами и легким испугом, как сообщили в прессе "МореМолл".

В Управлении внутренних дел по городу Сочи заявили, что проводят проверку случившегося. Свое расследование также ведет региональная прокуратура.

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