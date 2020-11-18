Создание Национального авиаперевозчика, о котором в апреле-2020 говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока что откладывается. Это стало понятно после того, как деньгам, запланированным на авиакомпанию, был отдан приоритет для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет портал wing.com.ua.

Издание пишет, что во вторник, 17 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом два законопроекта, которые направлены на погашение налоговых долгов "Укрнафты" на более чем 30 млрд гривен.

В одном из этих законопроектов (4119) предполагалось распределение 5 миллиардов из 10,3 миллиардов "излишних поступлений" в результате бюджетного зачета с ЧАО "Укрнафта" "на осуществление мероприятий создания, развития и обеспечения деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн)".

"Создание "национального перевозчика" в Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов", – аргументировало отмену создания перевозчика главное научно-экспертное управление Рады, оценивая первую версию законопроекта.

Ко второму чтению данная фраза из пояснительной записки исчезла, теперь образовавшийся "излишек" специального фонда госбюджета планируется потратить сугубо для "обеспечения дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями (в сумме 8,9 млрд. грн.), и финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд. гривен)."

Также строка про "национального перевозчика" исчезла из таблицы с изменениями в распределение расходов госбюджета на 2020 год.

"Из этого можно сделать вывод, что от выделения денег на "авиакомпанию мечты Зеленского", по крайней мере, в этом году, отказались. Появится ли она в бюджете на 2021 год - пока неизвестно", - делает вывод издание.

Напомним, Зеленский 22 апреля заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании. Президент хотел, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолетов производства госпредприятия "Антонов". Зеленский заявлял, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места. Предполагалось, что украинская компания будет обладать собственным авиапарком и окажется на уровне оказания услуг Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Затем премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерения президента.

Как сообщала "Страна", министерство инфраструктуры обещало компенсировать украинским авиакомпаниям затраты на эвакуационные рейсы, которые теми возвращали украинцев из разных стран после закрытия границ и остановки пассажирских авиаперелетов.