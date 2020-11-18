Совет Федерации России в среду, 18 ноября, соберется на 492-е заседание. Сенаторы собираются рассмотреть вопрос об использовании Вооруженных сил за пределами станы.

Обсуждение этой темы значится под №2 в повестке пленарного заседания, опубликованной на сайте верхней палаты Федерального собрания РФ.

Упомянутый вопрос внесли на рассмотрение Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет по международным делам, Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству

Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совфеде Артур Муравьев, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев, а также председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Вероятно, вынесение на обсуждение этого вопроса связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, хотя на сайте Совфеда об этом ничего не сказано.

Предыдущее рассмотрение такого вопроса в Совфеде России состоялось 30 сентября 2015 года. Тогда сенаторы дали разрешение президенту на использование войск в Сирии на основании запроса властей арабской республики.

Между тем 17 ноября парламент Турции одобрил отправку военных для соблюдения перемирия в Карабахе.

Ранее "Страна" рассказывала подробности пребывания в кавказском регионе российских миротворцев.