Российский Совфед рассмотрит использование Вооруженных сил за пределами РФ
Совет Федерации России в среду, 18 ноября, соберется на 492-е заседание. Сенаторы собираются рассмотреть вопрос об использовании Вооруженных сил за пределами станы.
Обсуждение этой темы значится под №2 в повестке пленарного заседания, опубликованной на сайте верхней палаты Федерального собрания РФ.
Упомянутый вопрос внесли на рассмотрение Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет по международным делам, Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству
Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совфеде Артур Муравьев, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев, а также председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Вероятно, вынесение на обсуждение этого вопроса связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, хотя на сайте Совфеда об этом ничего не сказано.
Предыдущее рассмотрение такого вопроса в Совфеде России состоялось 30 сентября 2015 года. Тогда сенаторы дали разрешение президенту на использование войск в Сирии на основании запроса властей арабской республики.
Между тем 17 ноября парламент Турции одобрил отправку военных для соблюдения перемирия в Карабахе.
Ранее "Страна" рассказывала подробности пребывания в кавказском регионе российских миротворцев.