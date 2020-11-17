В Вильнюсе забросали картошкой посольство Беларуси.

Об этом сообщает Gomel.today со ссылкой на пресс-службу полиции Литвы.

Инцидент случился накануне вечером, между 19:00 и 19:30. Сколько именно картошки попало на территорию посольства, не уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются литовской полицией.

Напомним, отношения между официальным Вильнюсом и Минском обострились после выборов президента Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80%, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10%. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются три месяца.

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