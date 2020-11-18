Погода 18 ноября в разных уголках Украины будет достаточно разнообразная - от тумана до заморозков и солнечного тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных регионах ожидается достаточно теплой погода, если не считать Карпаты. Температура ожидается от +8 до +11 днем и от +2 до +4 ночью за исключением Житомирской и Винницкой областей, где ночью температура упадет на пару градусов ниже нуля .

Холоднее всего будет на Востоке, несмотря на солнечную погоду - от 0 до -3 и от -1 до -7 ночью.

В южных областях погода будет традиционно теплее - от +2 до +8 днем и от 0 до -3 ночью. На севере страны потепления ждать пока что не стоит - там градусник покажет от 0 до +2 днем и от 0 до -4 в ночное время суток.

Что касается столицы, синоптики прогнозируют солнечную и прохладную погоду, температура будет на уровне от 0 до +2 днем и от -1 до -3 ночью.

Кроме того, в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Ночью и утром ожидается густой туман, видимость упадет до 200-500 метров. В связи с этим в ГСЧС объявили желтый уровень опасности и составили несколько рекомендаций для водителей:

снизить скорость;

включить противотуманные фары с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими машинами;

при остановке включать аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает киевлян и жителей Киевской области о гололеде и гололедице. Эти травмоопасные природные явления ожидаются начиная с ближайших часов и в течение всей среды, 18 ноября.

Как сообщала "Страна", снег будет идти 18 ноября, ближе к выходным в столицу снова вернется тепло, которое сменится непогодой только со следующей недели.