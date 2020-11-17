Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно заразился коронавирусом, провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В беседе были затронуты темы здоровья главы государства, выполнения Киевом обязательств перед МВФ и ситуации с решением КСУ по поводу антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщается на сайте президента.

Глава МВФ поинтересовалась состоянием здоровья Зеленского и пожелала ему скорейшего выздоровления. Затем собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.

После этого президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ.

"Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства", - отметил Зеленский.

Он заверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, были утверждены реформы таможни и налоговой службы, а Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал президент.

Он также сказал, что последовательно поддерживает независимость НБУ.

Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - отчитался о своих действиях Зеленский.

По его словам, сегодня как никогда сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Также Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Президент сказал, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - сказал он.

Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Ранее "Страна" приводила слова главы НБУ о том, когда ждать в Киеве миссию МВФ.

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