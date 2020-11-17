Китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology планируют отсудить у Киева более трех миллиардов долларов из-за акций "Мотор Сич", за продажу которой КНР якобы обещала вложить 100 миллионов долларов в авиастроение Украины.

Об этом сообщает бизнес-группа DCH, олигарха Александра Ярославского, которая является партнером этих китайских компаний.

Стоит отметить, что у компаний-заявителей в наличии определенное количество акций "Мотор Сич", однако не могут их продать из-за ареста счетов предприятия. Skyrizon и Xinwei Technology сообщают о значительном финансовом вреде от "экспроприации их инвестиций", поэтому решились на судебные тяжбы и планируют потребовать у украинского правительства 3,5 миллиарда долларов компенсации.

Защитниками компаний в суде станут WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, а консультировать их по украинскому законодательству будет юридическая фирма Arzinger.

Напомним, в конце 2019 года президент "Мотор Сич", который является бывшим регионалом, Вячеслав Богуслаев, заявил о намерении продать предприятие китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Technology в размере 50% акций, однако Служба национальной безопасности и обороны потребовала прекратить операцию под эгидой "защиты национальных интересов" и заморозила счета компании. Против продажи завода выступили и США.

Соглашение о продаже акций китайцам еще должен был утвердить Антимонопольный комитет, который рассматривает дела о концентрации (контрольного пакета в одних руках), так как Богуслаев продал акции без разрешения АМКУ. На фоне этого китайским покупателям пришлось запросить разрешение Антимонопольного комитета, представляла их интересы финансово-промышленная группа DCH Group и Александр Ярославский. На фоне подозрительной деятельности АМКУ открыл еще три дела и обнаружил, что покупателям юридически принадлежит уже не 50% акций, как было оговорено изначально, а 75%.

Учитывая напряженные отношения Китая с Америкой, госсекретарь США Майк Помпео в конце августа этого года заявил Зеленскому, что страна обеспокоена планами КНР купить "Мотор Сич".

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где призвал его безотлагательно принять совместно с аппаратом Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и СБУ исчерпывающие меры для защиты экономических интересов страны, а также обосновать, рентабельно ли продавать "Мотор Сич".