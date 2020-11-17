Во вторник, 17 ноября, в Киеве выпал первый в этом году снег, как и обещали синоптики. Несмотря на регулярность события, многие украинцы поспешили поделиться фотографиями вечерней заснеженной столицы и собственным восторгом от сказочных пейзажей.

Соответствующие снимки появились в соцсетях киевлян.

Своим фото с высоты птичьего полета над Мариинским парком поделился даже министр внутренних дел Арсен Аваков, поздравив жителей столицы с первым снегом.

Напомним, вечером во вторник, 17 ноября, из-за выпавшего в Киеве первого снега на дорогах образовались сильные пробки.

Как сообщала "Страна", еще 16 ноября жители некоторых регионов Украины начали делиться фото и видео обильных снегопадов. Так, жители Кривого рога опубликовали видео частных и жилых районов, присыпанных тонким слоем снега. Если бы не падающие снежинки, можно было бы принять белые тона за иней. Снег покрыл растения, которые еще даже не успели сбросить все листья, поэтому и, учитывая рекордно теплую осень в этом году, снег заслуженно назвали ранним.