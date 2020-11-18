Налоговый майдан: штурм Рады не помог

Возможно, не самой важной для страны, но самой громкой темой вчерашнего дня был "одноразовый" Налоговый майдан, собравшийся под стенами Верховной Рады. Возле парламента собралось около 20 тысяч "упрощенцев", которые требовали избавить их от обязательных кассовых аппаратов, которые должны быть введены в следующем году. Протестующие перекрывали дороги в столице и даже пытались штурмовать парламента, но добиться ничего не смогли. По крайней мере, пока: вопрос перенесен на начало декабря.

Однако состоится ли новое рассмотрение и что именно будут рассматривать (если будут) в Верховной Раде, остается непонятным. Поскольку в ключевом вопросе – нужны ли кассовые аппараты для "упрощенцев" в принципе – точек соприкосновения между протестующими и законодателями нет.

В обществе также нет общего понимания, позиция какой из сторон ему ближе. С одной стороны, все понимают, что с ужесточением правил для физлиц-предпринимателей какая-то часть из них закроется, что увеличит и без того немалую безработицу в стране. С другой, также есть понимание, что кассовые аппараты – это увеличение налогов в бюджет и хоть какая-то гарантия от подделки, а также возможность вернуть товар.

Другое дело, что переход к кассовым аппаратам несет "упрощенцам" угрозу постоянных драконовских проверок со стороны фискальных органов – и вот над этим направлением законодателям действительно надо поработать: чтобы малейшая ошибка ФЛП при работе с кассовыми аппаратами не приводила к штрафам (по крайней мере, на переходной период).

Скорее всего, именно такой компромисс был бы приемлем для общества.

Карантин выходного дня: Кабмин победил Раду

У вчерашнего Налогового майдана было и еще одно требование – отмена карантина выходного дня.

Но парламент провалил и голосование по отмене уикенд-локдауна. Треть депутатов это предложение поддержала, но основная масса решила за него не голосовать (хотя колебались многие). Единственное, что было поддержано большинством Верховной Рады, – это требование к правительству предупреждать об ужесточении карантинных мер заранее, чтобы бизнес имел возможность хоть как-то планировать свою работу.

Что касается карантина выходного дня, то, похоже, убеждения со стороны премьера свою роль сыграли (главный аргумент в том, что уикенд-локдаун – это последняя попытка избежать полного локдауна).

С малым бизнесом ситуация, конечно, сложнее. Как показали прошедшие выходные, некоторые заведения готовы уйти в подполье, но продолжить работу. Но этот путь доступен только для сильных бизнес-структур, которые могут за себя постоять и в судах, и в отношениях с полицией.

Так что карантин выходного дня до конца ноября – вопрос решенный. А вот что будет вслед за ним – неизвестно. Ходят упорные слухи, что им дело не ограничится и с декабря, если рост числа заболевших увеличиться до цифры в 20 000 человек ежедневно (а сегодня уже было более 12 тысяч), будет введен полный локдаун.

Впрочем, препятствием для принятия этого решения может стать как раз сопротивление бизнеса и местных властей. Если с таким трудом вводится карантин выходного дня, то переход к тотальному карантину будет еще труднее.

Отставка Вилкула-старшего: почему и что теперь?

Политическая сенсация дня – заявление действующего мэра Кривого Рога и лидера первого тура мэрских выборов в городе Юрия Вилкула о том, что он снимается со второго тура.

Такого в истории украинских выборов еще не было – чтобы с выборов снимался их фаворит, недобравший в первом туре всего четыре процента для чистой победы.

Объяснение самого Вилкула - большие проблемы со здоровьем. И такие проблемы действительно есть - информация о тяжелой болезни мэра появилась в СМИ еще раньше.

В тоже время появились и конспирологические версии, что дело не только в здоровье, но и в политических договоренностях семьи Вилкулов и властей о том, что мэр снимается с гонки, открывая дорогу к победе занявшему на выборах второе место кандидату от "Слуги народа" и ставленнику Рината Ахметова Дмитрию Шевчику.

У Вилкула такую интерпретацию отрицают.

Да и сам мэр объявил о поддержке кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", своего давнего соратника Константина Павлова, который по итогам первого тура был третьим и теперь выходит во второй тур.

Но в любом случае до снятия Юрия Вилкула с выборов интриги кто победит не было, а теперь она появляется.

Шансы на победу есть у обоих кандидатов. Результат Шевчика в первом туре – 26%, у Павлова – 9%. Но очевидно, что после публичной поддержки со стороны Юрия Вилкула у кандидата от ОПЗЖ будет куда больше голосов.

Поддержка действующего мэра и лидера гонки действительно дает представителю "ОПЗЖ" очень многое, но на другой чаше весов – совместная поддержка центральной власти и главного олигарха страны. Нечто схожее недавно было в Одессе, где центральная власть задействовала все свои рычаги, чтобы действующий мэр Геннадий Труханов обыграл представителя "ОПЗЖ" Николая Скорика.

В Кривом Роге ситуация немного иная, но для кандидата от оппозиции она не легче. И ясно только одно: битва будет не менее жесткой.

Доведет ли ГБР дело Черновол до суда?

Госбюро расследований завершило следствие по делу об убийстве сотрудника офиса Партии регионов при поджоге здания в феврале 2014 года.

Правда, само ГБР по этому поводу ничего пока не объявляло – вместо него объявление сделала главная подозреваемая, экс-нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол. По ее словам, следствие завершено, и дело будет передано в суд, где бывшей "нарфронтовке" выдвинут обвинение.

Сама Черновол пытается представить это как политическую месть и как тенденцию, когда вместо дел по преступлениям против Майдана 2014 года в суд идут дела по преступлениям самих майдановцев.

Но это, безусловно, явное преувеличение. Уже сам факт того, что Черновол объявление сделала, а ГБР молчит, свидетельствует о нерешительности власти, которая может означать, что даже это дело до суда не дойдет. Не говоря уже о других делах – вроде дел об убийстве беркутовцев экс-нардепом Парасюком. Так что какая уж тут тенденция.

Пока, похоже, существует только смелость отдельных представителей правоохранительных органов, которые не боятся ставить вопрос о том, что доказанные убийцы должны нести наказание.

А в том, что вина Черновол следствием доказана, сомнений нет – уж слишком все было очевидно еще в феврале 2014 года. И то, что именно Татьяна вела толпу майдановцев жечь офис ПР, и то, что в результате этого поджога погиб технический работник офиса (а могли погибнуть гораздо больше – несколько человек спаслись, покинув здание через крышу).

Поэтому вопрос наказания Черновол – это не вопрос политической мести, а вопрос восстановления правосудия в стране. Что необходимо не отдельным политикам, а самому государству – если оно хочет стать правовым и цивилизованным.

В США начинается атака на украинских радикалов?

В западных СМИ – новый "украинский" скандал, связанный с радикальными националистами. Теперь речь идет о том, что администрация "Фейсбука" потворствует правым радикалам из "Нацкорпуса", закрывая глаза на их страницы и позволяя размещать рекламу.

По словам журналиста Кристофера Миллера, год назад соцсеть закрыла все страницы, связанные с полком "Азов", который признан американской властью экстремистской организацией. Однако контент этих страниц перекочевал на страницы членов "Нацкорпуса" – наследника гражданского корпуса "Азова". И украинские администраторы "ФБ" этому не препятствуют.

В Украине, как известно, эта тема уже звучала. И она, безусловно, является проблемной для Запада. Ведь не секрет, что в грантовской среде, которая, по идее, должна быть оплотом демократов и евроинтеграторов, значительную часть составляют сторонники украинского радикального национализма, не имеющие ничего общего с ценностями Демпартии США и Евросоюза. И именно в руках этих людей на данный момент находится украинский сегмент "ФБ".

Вполне вероятно, что с января этот вопрос встанет с новой силой. С украинскими правыми радикалами воюют преимущественно сторонники левых, которые не имели поддержки в нынешней администрации Белого дома. Собственно, и Джо Байден – тоже не "левак", но в Демократической партии левое крыло очень сильно, а потому достаточно велика вероятность того, что Госдеп заставят пересмотреть ряды тех, кого он финансирует.

Так что украинская тема неизбежно всплывет и при новой американской власти. Но уже по-другому.