СБУ провела обыски в доме и по месту работы главы одного из отделов Главного управления Государственной таможенной службы Украины в Харьковской области и поймала последнего на получении крупной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности. К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали две транзакции средств на общую сумму в 170 тысяч гривен, сейчас проводится расследование и выясняются остальные сообщники махинации. Также продолжаются обыски, а фигуранту сообщили о подозрении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали два эпизода получения должностным лицом неправомерной выгоды только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.

Напомним, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыск в территориальных органах и центральном аппарате Таможенной службы по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением отдельными работниками службы.

Как сообщала "Страна", Президент Украины Владимир Зеленский для поддержки экономики страны решил заменить все правоохранительные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями единым органом финансовых расследований. Также глава государства предложил создать КиевСити – финансовый центр в столице.