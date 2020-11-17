Министерство финансов Украины планирует изменить порядок взимания транспортного налога для владельцев дорогих легковых автомобилей, или так называемого налога на роскошь. Рассматривается возможность брать такой налог со всех, чья машина стоит более 1,2 млн грн.

Обоснование таким изменениям пресс-служба Минфина приводит в Фейсбук.

Как пояснили в ведомстве, транспортный налог в действующей редакции предусматривает, что его должны платить владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет 375 размеров минимальных заработных плат (МЗП).

С 2017 года, когда МЗП составляла 3 200 грн, минимальная стоимость авто, за которые платился налог, равнялась 1,2 млн грн. По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4 723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн. С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тысяч грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью более 2,25 млн грн.

"Исходя из изложенного, значительно снизилось количество авто, за которые уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики, в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно повлияло на поступление в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным. Например, за 10 месяцев текущего года в бюджеты общин поступило 183,4 млн грн, а за этот же период прошлого года - 242,4 млн гривен", - привели статистику в Минфине.

Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, считают в ведомстве. И поэтому предлагают вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью более 1,2 млн грн путем внесения изменений в Налоговый кодекс в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат.

"Такой шаг будет способствовать наполнению бюджетов местных общин, а следовательно, использованию этих средств на развитие инфраструктуры, образования и медицины", - резюмировали в Минфине.

Ранее страна уже анонсировала планы властей записать авто средней ценовой категории в роскошные. В том же материале мы рассказывали, как украинцы будут по-новому платить налоги на недвижимость.

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