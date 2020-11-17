Студенты-иностранцы приносят украинским ВУЗам более полумиллиарда долларов дохода в год.

Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

Отмечается, что один иностранный студент тратит за год обучения 6-8 тысяч долларов. При этом по состоянию на 1 января 2020 года в украинских ВУЗах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

Так, в 2019 году на учебу, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранные студенты потратили $570 млн.

"Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов США", - сообщили в МОН.

Напомним, что минобразования рекомендовало ВУЗам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения.

Также мы писали о том, что в МОН утвердили условия приема абитуриентов в вузы Украины на 2021 год.