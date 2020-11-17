После обнаружения мутаций коронавируса у меховых норок в Дании власти страны решили запретить такие фермы из-за опасности новой эпидемии.

Об этом сообщает DR.

"К сожалению, такое решение необходимо, и я рад, что партии поддержали его. Теперь нужно продолжить переговоры о полной компенсации для предпринимателей", - заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и рыбных ресурсов Могенс Йенсен.

В качестве компромисса власти страны предложили запретить разведение животных. Отмечается, что перед выпуском приказа об уничтожении всех норок было решено проконсультироваться с партиями Enhedslisten, Radikale Venstre, SF и Alternativet. Теперь, когда соглашение поддержано всеми сторонами, правительство может издать приказ об уничтожении норок и запрете бизнеса по разведению до конца следующего года.

Решение о размере компенсаций фермерам пока что принимается.

Напомним, правительство Дании пересмотрело свое решение об уничтожении всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19.

Как сообщала "Страна", Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен заявил, что экстренное решение уничтожить всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19, было неправильным. Тогда, как мы сообщали, сожгли 17 миллионов животных.