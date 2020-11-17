Во вторник, 17 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с главой американского Минздрава Алексом Азаром. В ходе беседы они договорились, что США помогут Украине в подписании контрактов с разработчиками вакцин от коронавируса.

Об это сообщает Министерство охраны здоровья Украины на своей странице в Facebook.

Так, Азар пообещал поспособствовать усилению коммуникации между украинским МОЗ и компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса: Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax. Это может помочь ускорить подписание контрактов на получение вакцины.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - сказал Степанов.

Кроме того, как говорится в сообщении, глава Минздрава США сказал, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для американского правительства и акцентировал внимание на поддержке Украины и готовности усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями как корь, туберкулезу и другими.

Напомним, в ВОЗ назвали сроки всемирной вакцинации от Covid-19. Поставки вакцин начнутся уже в первой половине 2021 года.

Также "Страна" собрала информацию о второй американской вакцине от коронавируса от компании Moderna и сравнила ее с предыдущими открытиями. Курc из двух доз Moderna обойдется в 64‒74 долларов.