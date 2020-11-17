В Турции, где еще в сентябре ужесточили масочный режим, вводят частичный комендантский час в выходные, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Об этом 17 ноября объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

О новых мерах в республике пишет ТАСС.

"Мы решили принять новые меры. В выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Кроме того, власти республики приняли решение закрыть до конца текущего года все кинотеатры, а ресторанам и кафе позволить работать только на доставку. Торговые центры, магазины и парикмахерские будут открыты с 10:00 до 20:00.

Также изменения коснулись обучения в школах: оно переводится в онлайн-формат до конца года. Ранее Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни.

В Анкаре утверждают, что эти меры позволили взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Отметим, что в связи с закрытием границ Шенгенской зоны и многих других стран Турция сейчас является одним из ключевых туристических направлений у украинцев.

Как писала "Страна", такой режим на днях ввела Венгрия. Из-за этого власти ограничили въезд украинцев во время действия комендантского часа.

А в Португалии объявлен ночной комендантский час.