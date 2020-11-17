Хотя в остальных странах Европы наблюдается обратная ситуация, в Нидерландах из-за снижения заболеваемости коронавирусом решили ослабить ограничительные меры и разрешили работу развлекательных заведений.

Об этом сообщает NL Times.

"Цифры все еще слишком высокие, но тренд - на понижение, это хорошо. Мы надеемся, что сможем сделать осторожный промежуточный шаг в середине декабря. Есть большая потребность отпраздновать Рождество", - заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Так, с 18 ноября разрешается работа театров, музеев, кино, клубов, бассейнов, зоопарков и тематических парков. В помещениях с сидениями разрешено нахождение не более 30 человек, на открытом воздухе компании должны ограничиваться четырьмя людьми, а домой можно приглашать не более трех в день.

Пока что неизвестно, поменяются ли правила до Рождества и Нового года.

Отметим, с начала пандемии в Нидерландах коронавирусом переболело 457 тысяч человек, за сутки заболеваемость более 5,5 тысяч, что значительно меньше показателя в 7,3 тысячи, зафиксированный несколько дней назад.



Напомним, в Европе коронавирус истощил системы здравоохранения, но при этом число новых случаев заболевания неумолимо растет. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

Как сообщала "Страна", ровно год назад 17 ноября в Китае выявили первый случай заболевания Сovid-19. Тогда еще неизвестный вирус SARS-CoV-2 обнаружили жителя города Ухань. Позже китайские врачи фиксировали от одного до пяти новых случаев заражения ежедневно, однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым типом коронавируса.