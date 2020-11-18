Уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схеме времен правления экс-президента Украины Петра Порошенко возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда, а информация о его закрытии не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в своем Twitter-аккаунте во вторник, 17 ноября.

"Расследование дела "Роттердам +" возобновлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора", - заявляют в НАБУ.

Ранее сегодня, 17 ноября, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС сообщила о закрытии вышеупомянутого дела. В ВАКС подтвердили решение первой инстанции об обоснованности закрытия.

Напомним, что уголовное дело "Роттердам+" по самой скандальной коррупционной схеме по покупке угля времен Порошенко, было закрыто 27 августа. Как и почему это произошло разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что НАБУ обжаловали решение о закрытии дела, но Высший антикоррупционный суд отказался его возобновлять.