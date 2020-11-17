В Москве назвали причину смерти народного артиста Российской Федерации с украинскими корнями Романа Виктюка, которого не стало 17 ноября. Жизнь режиссера унесла тромбоэмболия - острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, - тромбоэмболия", - сказала пресс-атташе.



За многолетнюю творческую жизнь Виктюк поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов, в ГИТИСе воспитал не одно поколение студентов. В 2009 году он получил звание народного артиста РФ.

Как писала "Страна", в театре Виктюка не исключают, что он будет похоронен на своей родине, во Львове.

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