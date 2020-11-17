Министерство иностранных дел России отреагировало на совместное заявление МИД Германии и Франции от 13 ноября. В нем стороны призвали Россию повлиять на "ЛНР и "ДНР", чтобы те открыли КПВВ в Золотом и Счастье. В России полагают, что влиять надо на Киев, который и виноват в срыве открытия пунктов пропуска.

Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой по поводу заявления опубликован в Фейсбук ведомства.

В начале представитель МИД привела пассаж из заявления, согласно которому Украина якобы предприняла шаги для улучшения условий на контрольно-пропускных пунктах до наступления зимы и облегчения страданий людей на востоке Украины.

"Мы поражены такой либеральной интерпретацией фактов. Берлин и Париж прекрасно понимают, что запланированное одновременное открытие пунктов пропуска Золотое и Счастье на линии соприкосновения 10 ноября было сорвано Киевом.

В соответствии с параметрами, согласованными между Украиной и Луганском, пункт пропуска "Счастье" должен был использоваться исключительно для транспортных средств, в том числе для гуманитарных конвоев. Однако Киев отказался от соглашения прямо перед открытием этого пункта пропуска, вместо этого открыв его для пешеходов 10 ноября, хотя знал, что Луганск не готов к эксплуатации пункта пропуска в таком формате", - заявила Захарова.

Она добавила: неудивительно, что Луганск расценивает это как провокацию.

"Киевские власти цинично использовали желание людей вернуться домой к своим семьям, в результате чего им пришлось напрасно ждать на пункте пропуска. Киев не ответил на многочисленные призывы согласовать детали автобусного перехода в Золотом... Киев продемонстрировал пренебрежение к своим гражданам, большинство из которых - пожилые люди с проблемами со здоровьем", - говорится в заявлении МИД РФ.

Также в ведомстве добавили, что Киев постоянно откладывал согласование условий прохождения гуманитарного конвоя через пункт пропуска Счастье в сторону Луганска, который должен был состояться 17 ноября.

"Должны ли эти шаги улучшить условия на пунктах пропуска и облегчить жизнь людей, страдающих от того, что Германия и Франция хвалят Украину? В этом контексте их призыв незамедлительно открыть все существующие пункты пропуска на линии соприкосновения, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, звучит цинично. Более того, оно адресовано России, которая не имеет ничего общего с этой ситуацией, как Германия и Франция", - говорится в заявлении Захаровой.

Кроме того, в России удивлены "отсутствием какой-либо критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения". Крайним проявлением этой политики в Москве посчитали предложение Киева проекта "плана совместных шагов членов Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей", который "противоречит духу и букве Минского пакета мер 2015 года".

"Этот план и недавние украинские законопроекты об интернировании российских граждан и наказании за отказ признать факт "агрессии" России дают ясное представление о так называемых планах Б и В, о которых президент Владимир Зеленский упоминал несколько раз", - полагают в МИД.

В ведомстве отказ Берлина и Парижа обратить внимание на эти факты интерпретировали как одобрение попыток Киева подорвать основы урегулирования конфликта, сформулированные в Минском комплексе мер и одобренные Советом Безопасности ООН.

"Наши партнеры по нормандскому формату должны отказаться от своих двойных стандартов и двуличия и вместо этого встать на путь беспристрастного содействия восстановлению мира на юго-востоке Украины. Если у Франции и Германии другие цели, они должны заявить об этом прямо и открыто", - призвала Мария Захарова.

Таким образом, в МИД РФ поддержали позицию представительницы "ЛНР" Ольги Кобцевой, которая выразила несогласие с тем, что украинская сторона сделала новый пункт пропуска "Счастье" пешеходным, а не автомобильным, как это было оговорено ранее в ТКГ. Что касается "Золотого", то Кобцева сообщала, что Киев не согласовал с "ЛНР" график работы пунктов пропуска и курсирование автобусов в нейтральной зоне между пунктами пропуска.

Украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление Захаровой.

В МИД Украины восприняли оценку совместного заявления Германии и Франции как "шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений".

"Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, содействовать беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения", - заявили в ведомстве под началом Дмитрия Кулебы.

В МИД Украины также категорически отвергли обвинения Захаровой относительно попыток украинской стороны дезавуировать Минские договоренности.

"Проект плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и недавно представлен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и создание условий для проведения местных выборов на Донбассе, он полностью соответствует духу и букве Комплекса мер по выполнению Минских соглашений 2015 года", - заверили в МИД.

Что касается работы КПВВ, то в ведомстве отметили: с 10 ноября начал работу пункт пропуска "Счастье", где граждане могут воспользоваться услугами Центра предоставления административных услуг, отделением банка, а также комнаты матери и ребенка.

"На КПВВ "Счастье" открыт сервисный центр, который предусматривает предоставление более 80 услуг, что значительно облегчит решение целого ряда гуманитарных проблем для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Продолжается работа по совершенствованию обслуживания гражданского населения при пересечении КПВВ "Золотое", - отчитались в МИД.

У Кулебы завершили комментарий сообщением, что "незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения".

Ранее "Страна" писала о том, что КПВВ в Золотом и Счастье так и не открылись.

Мы также разбирали законопроект об интернировании российских граждан, упомянутый Захаровой.