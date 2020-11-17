Во вторник, 17 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины отменил свой первый приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунси, которая была осуждена за непредставление электронной декларации. Отмена приговора стала возможной из-за решения Конституционного суда о декларациях для чиновников.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале и ВАКС на своей странице в Facebook.

Так, 30 октября 2019 года ВАКС объявил свой первый приговор экс-судье Надежде Посунсе по факту декларирования недостоверной информации. Ей было назначено наказание е в виде штрафа на 51 000 гривен. И дополнительное наказание, в виде лишения права занимать должности в судебной системе.

Но, после того, как 27 октября 2020 КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование, Посунся подала заявление о пересмотре своего приговора. Его пересмотрели и отменили.

Отмечается, что на очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены.

"Упразднить его (приговор Посунсе - Ред) пришлось из-за уничтожения Конституционным Судом ответственности за ложь в декларациях. Это был первый приговор ВАКС в истории. На очереди еще четыре уже имеющихся приговоры за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены. Не устаем "благодарить" нынешний состав Конституционного Суда и его председателя господина Тупицкому", - написали в сообщении ЦИК.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что на самом деле решил Конституционный суд по декларациям чиновников. Были отменены 18 статей положения закона "О предотвращении коррупции". Е-декларирование осталось, но посмотреть и проверить его стало невозможным. Таким образом, даже в случае декларирования заведомо недостоверных ведомостей относительно имущества или других материальных активов чиновником, ему больше не грозит уголовная ответственность.

Также сообщалось, что, несмотря на решение КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.