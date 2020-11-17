Странным решением властей назвал введенный в Украине карантин выходного дня известный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости",- говорит Комаровский, но отмечает, что введенные ограничения не равноценны и в отдельных случаях могут иметь обратный эффект.

По мнению врача, если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то людям, которым необходимо что-то купить там, все равно пойдут туда позже.

"Количество людей, которые соберутся в этом магазине в понедельник, будет намного больше, социальное дистанцирование между ними будет меньше. Поэтому закрыть магазин в субботу и воскресенье, но оставить его открытым в понедельник - решение странное", - говорит Комаровский.

Аналогично врач рассуждает и о закрытии ресторанов.

"Вот мы закрыли ресторан, оставив без средств к существованию людей, которые в этом ресторане работают. Мы закрыли ресторан внезапно, не предупредив владельцев, которые потратили кучу денег на продукты, которые теперь может быть пропадут. Оказывается закрыть ресторан - намного эффективнее, чем обеспечить в ресторане вентиляцию, расстояние между столиками", - говорит Комаровский.

По его словам, карантин выходного дня - замечательный способ показать то, как украинцы умеют воевать друг с другом.

"Часть населения, которая имеет функции проверяльщиков носится и отслеживает - кто это там открылся", - говорит врач и добавляет, что владельцы ресторанов и фитнес-клубов в таких условия пускала клиентов по звонку и продолжали работу в выходные при закрытых дверях и окнах.

"Мы продолжаем воевать с государством и учимся выживать в государстве, которое постоянно на нас охотится. Сейчас ситуация уникальная, потому что к людям присоединились мэры, которые тоже хотят, чтобы в выходные у них все работало, поскольку они от этого тоже получают свою "копейку", - говорит Комаровский и добавляет, что в Украине карантин выходного дня - это уникальный способ дискредитировать само понятие государства.

Также Комаровский рассказал, кто должен ответить на вопросы украинцев об эффективности карантина.

"Вот этот карантин выходного дня - имеет он смысл или нет с эпидемиологической точки зрения - вот эти спорные вопросы должны быть разъяснены населению, но не министром здравоохранения, не премьер-министром, не президентом и даже не выдающимся министром МВД. Эти решения должны быть людям объяснены с точки зрения великой медицинской науки. Эпидемиология должна знать ответы на вопросы, сколько мы спасем жизней, освободим мест, сэкономим кислорода, если мы объявим карантин выходного дня. Для этого в стране существуют ученые", - высказал свое мнение Комаровский.

Также он привел пример, как это работает в цивилизованных странах: например, во Франции еще 11 марта был создан совет из 11 авторитетных ученых, а в Великобритании в специальный совет вошли представители всех авторитетных медучреждений. А в США спикером в вопросах коронавируса является руководитель Института аллергических и инфекционных заболеваний.

Комаровский удивляется, почему аналогичная экспертная группа не была создана в Украине, в которой также много различный медицинских институтов, тысячи докторов наук и кандидатов медицинских наук.

Ранее "Страна" писала о том, что "как рестораны пережили первый "выходной" карантин и будут ли его игнорировать.

Также мы сообщали, что Кабмин обязали предупреждать украинцев о карантине заранее.